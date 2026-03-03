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Všetky rady

  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
  • Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru

Fritéza série 4000 s dvojitým košomTeplovzdušná fritéza Airfryer

NA461/00

Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru
Naša teplovzdušná fritéza s dvojitým stohovaným košom pripraví dve plnohodnotné jedlá naraz a zároveň šetrí miesto. A čo je ešte lepšie, vďaka vertikálnej technológii RapidAir sú jedlá vždy lahodne chrumkavé a jemné.
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Obe jedlá sú dokonale pripravené naraz

Dvakrát toľko jedla a o 45 % menej priestoru

  • Zaberie o 45 % menej priestoru

  • 2 stohované koše, dvakrát toľko jedla

  • Chrumkavé a rovnomerne prepečené vďaka technológii Rapid Air

  • Pripravte 2 jedlá, ktoré sa dokončia naraz

Stohovaný dizajn zaberá polovicu miesta na pracovnej doske

Stohovaný dizajn zaberá polovicu miesta na pracovnej doske

Naša kompaktná dvojitá teplovzdušná fritéza Airfryer vám uľahčí prípravu chutných jedál a ušetrí až 45 % miesta na pracovnej doske.*

2 stohované koše, dvojnásobná kapacita

2 stohované koše, dvojnásobná kapacita

Mimoriadne veľká 10 l dvojitá stohovaná teplovzdušná fritéza s dvoma 5 l košmi. Naša teplovzdušná fritéza rodinnej veľkosti ľahko zvládne až 1,4 kg hranolčekov, 2 kg zeleniny alebo 24 kuracích stehien. Do každého 5 l koša sa ľahko zmestí aj celé 1,2 kg kurča.

Chrumkavé a rovnomerne uvarené s až o 90 % nižším obsahom tuku**

Chrumkavé a rovnomerne uvarené s až o 90 % nižším obsahom tuku**

Vychutnajte si dokonale chrumkavé a jemné jedlá vďaka vertikálnej technológii RapidAir. Horúci vzduch z hornej časti cirkuluje okolo jedla, aby boli jedlá vždy rovnomerne uvarené.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s inými teplovzdušnými fritézami Philips Airfryer

  2. V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze s olejovým kúpeľom

  3. Interné laboratórne meranie NA46x s lososom a kuracími prsiami v porovnaní s použitím rúry triedy A. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od receptu