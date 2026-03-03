NA461/00
Zaberie o 45 % menej priestoru
2 stohované koše, dvakrát toľko jedla
Chrumkavé a rovnomerne prepečené vďaka technológii Rapid Air
Pripravte 2 jedlá, ktoré sa dokončia naraz
Naša kompaktná dvojitá teplovzdušná fritéza Airfryer vám uľahčí prípravu chutných jedál a ušetrí až 45 % miesta na pracovnej doske.*
Mimoriadne veľká 10 l dvojitá stohovaná teplovzdušná fritéza s dvoma 5 l košmi. Naša teplovzdušná fritéza rodinnej veľkosti ľahko zvládne až 1,4 kg hranolčekov, 2 kg zeleniny alebo 24 kuracích stehien. Do každého 5 l koša sa ľahko zmestí aj celé 1,2 kg kurča.
Vychutnajte si dokonale chrumkavé a jemné jedlá vďaka vertikálnej technológii RapidAir. Horúci vzduch z hornej časti cirkuluje okolo jedla, aby boli jedlá vždy rovnomerne uvarené.
Hodnotenie
V porovnaní s inými teplovzdušnými fritézami Philips Airfryer
V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze s olejovým kúpeľom
Interné laboratórne meranie NA46x s lososom a kuracími prsiami v porovnaní s použitím rúry triedy A. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od receptu