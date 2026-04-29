Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Príslušenstvo na varenie
Všetky rady
Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Súprava na pečenie XL
Podpora
HD9945/01
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Táto súprava na pečenie je ideálnym príslušenstvom, ktoré rozšíri všestrannosť vašej XL teplovzdušnej fritézy Airfryer. Varte a pečte lahodné lasagne, zapekané jedlá, soté, polievky, koláče, mafiny...a oveľa viac!
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme