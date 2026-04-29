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Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Súprava na pečenie XL

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Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na pečenie XL

HD9945/01

Príslušenstvo pre fritézu Airfryer Súprava na pečenie XL

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Návody a dokumentácia

Táto súprava na pečenie je ideálnym príslušenstvom, ktoré rozšíri všestrannosť vašej XL teplovzdušnej fritézy Airfryer. Varte a pečte lahodné lasagne, zapekané jedlá, soté, polievky, koláče, mafiny...a oveľa viac!

  • PDF súbor
  • 3 August 2026

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