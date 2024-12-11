Technológia Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Sivá
+ 1 nadstavec
Technológia Rapid Air s unikátnym dizajnom „hviezdice“ víri horúci vzduch a vytvára chutné jedlá, ktoré sú zvonka chrumkavé a zvnútra krehké, a to takmer bez pridania oleja.
Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer využíva horúci vzduch na prípravu vašich obľúbených jedál do chrumkavej dokonalosti, pričom sa použije až o 90 % menej tuku.*
Teplovzdušné fritézy Philips fungujú efektívnejšie, aby vám ušetrili čas a energiu pri varení chutných jedál s nižšou spotrebou energie o 70 % a rýchlejšie ako tradičná rúra o 50 %.****
4.9
z 5
26
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Funkii
11/12/2024
Slovensko
Airfrayer
Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok
Výhody
Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja
Nevýhody
Zatiaľ nemám
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
Malfy
09/02/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
S fritézou jsme spokojeni.
Hranolky, krokety, holandský řízek, vinná klobása, rozpékání pečiva - spokojenost.
Výhody
Ušetří čas, není hlučný, omyvatelný. Lehce ovladatelný přístroj.
Nevýhody
zatím jsme žádné nezaznamenali
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
Jirka Z
06/05/2021
Česká republika
Skvělý výrobek
Chutné a zdravější smažení s minimem tuku. Jsem s výrobkem spokojen, doporučuji.
Výhody
Minimum tuku rychlost
Nevýhody
O žádné zatím nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HD9260/90 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HD9260/90 Airfryer XL
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.
V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici.
Dostupné len v krajinách, kde pôsobí komunita HomeID.
Náklady na energiu pri varení jedného kusu kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C, bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od výrobku.