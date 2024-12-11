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  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
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Séria 3000Airfryer XL

HD9270/66

4.9
| (26) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
Vychutnajte si zdravé jedlo, ktoré je vďaka technológii Rapid Air zvonka chrumkavé a zvnútra jemné. Stiahnite si aplikáciu HomeID a objavte stovky chutných receptov každý deň.
Zobraziť všetky výhody

Vďaka technológii Rapid Air

Skvelé jedlo s nižším obsahom tuku až o 90 %!*

  • Technológia Rapid Air

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Sivá

  • + 1 nadstavec

Zdravé vyprážanie s technológiou Rapid Air

Zdravé vyprážanie s technológiou Rapid Air

Technológia Rapid Air s unikátnym dizajnom „hviezdice“ víri horúci vzduch a vytvára chutné jedlá, ktoré sú zvonka chrumkavé a zvnútra krehké, a to takmer bez pridania oleja.

Vyprážajte so spotrebou nižšou až o 90 % tuku*

Vyprážajte so spotrebou nižšou až o 90 % tuku*

Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer využíva horúci vzduch na prípravu vašich obľúbených jedál do chrumkavej dokonalosti, pričom sa použije až o 90 % menej tuku.*

Časová a energetická úspornosť

Časová a energetická úspornosť

Teplovzdušné fritézy Philips fungujú efektívnejšie, aby vám ušetrili čas a energiu pri varení chutných jedál s nižšou spotrebou energie o 70 % a rýchlejšie ako tradičná rúra o 50 %.****

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

26

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

11/12/2024

Slovensko

Slovensko

Airfrayer

Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok

Výhody

Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja

Nevýhody

Zatiaľ nemám

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

09/02/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

S fritézou jsme spokojeni.

Hranolky, krokety, holandský řízek, vinná klobása, rozpékání pečiva - spokojenost.

Výhody

Ušetří čas, není hlučný, omyvatelný. Lehce ovladatelný přístroj.

Nevýhody

zatím jsme žádné nezaznamenali

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Chutné a zdravější smažení s minimem tuku. Jsem s výrobkem spokojen, doporučuji.

Výhody

Minimum tuku rychlost

Nevýhody

O žádné zatím nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HD9260/90 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HD9260/90 Airfryer XL

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.

  2. V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici.

  3. Dostupné len v krajinách, kde pôsobí komunita HomeID.

  4. Náklady na energiu pri varení jedného kusu kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C, bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od výrobku.