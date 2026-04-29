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Séria 3000 Airfryer XL
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HD9270/66
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UKCA-Declaration of Conformity - English (US)
Airfryer Spectre HD9270 User Manual
Všetko (2)
Musím z nádobky teplovzd. fritézy vybrať gumovú zátku?
Ako čistiť teplovzdušnú fritézu Philips Airfryer
Prísluš. pre 6,2 l, 8,3 l a 9 l fritézu2-úrovňová súprava na varenie
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na pečenie XL
Príslušenstvo pre fritézu Airfryer
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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