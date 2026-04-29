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Séria 3000 Airfryer XL

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Séria 3000Airfryer XL

HD9270/66

Séria 3000 Airfryer XL

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Návody a dokumentácia

UKCA-Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 469.3 kB
  • 18 July 2024

Airfryer Spectre HD9270 User Manual

  • PDF súbor, 1.5 MB
  • 11 March 2024

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