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  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
  • Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.

Séria 5000 ConnectedTeplovzdušná fritéza Airfryer série 5000 XL

HD9280/30

1
| (1) Recenzia
Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.
Vyberte si zo stoviek* chutných jedál odporúčaných na základe vašich preferencií. Spárujte s aplikáciou NutriU, vyberte recept a odošlite ho do teplovzdušnej fritézy. Sledujte svoje jedlo z pohodlia gauča, aplikácia vám oznámi, keď je jedlo hotové!
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Spárujte s HomeID, aby ste získali najlepší zážitok z varenia

Zdravé. Chutné. A teraz aj prepojené.

  • Technológia Rapid Air

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Metalická biela/šampanská

  • Pripojené

Denná inšpirácia nových receptov na základe vašich preferencií

Denná inšpirácia nových receptov na základe vašich preferencií

Nájdite stovky* chutných jedál, ktoré môžete pripraviť pomocou teplovzdušnej fritézy v spojení s aplikáciou NutriU. Čím viac aplikáciu NutriU používate, tým viac personalizovaných odporúčaní dostanete. Našu aplikáciu NutriU si môžete jednoducho stiahnuť z obchodu Google Play alebo Apple Store a potom ju spárovať s teplovzdušnou fritézou.

Sledujte varenie na telefóne alebo tablete

Sledujte varenie na telefóne alebo tablete

Vyberte si recept, odošlite ho do teplovzdušnej fritézy a monitorujte prípravu svojho jedla – z pohodlia svojho gauča. Keď sa pokrm dokončí, dostanete upozornenie.

Vyprážajte so spotrebou nižšou až o 90 % tuku*

Vyprážajte so spotrebou nižšou až o 90 % tuku*

Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer využíva horúci vzduch na prípravu vašich obľúbených jedál do chrumkavej dokonalosti, pričom sa použije až o 90 % menej tuku.*

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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1.0

z 5

1

Recenzia

5
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2

13/05/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nic moc

Výrobek je v podstatě nanic. Je dobrý pouze k rozpékání pečiva. Jinak...hranolky nejsou vůbec křupavé, jak ty domácí tak mražené kupované. 5ízky, kvůli tomu jsem ji hlavně koupila, jsou buď uvnitř šťavnaté, ale obal syrový, neupečený a nebo obal křupavý, ale tím pádem uvnitř vysušené a tuhé, taktéž je to se sýrem. Dělala jsem i jiné recepty dle návodu, ale stejně se to nedalo jíst. No a nakonec, není ani pro ohřev

Výhody

žádné

Nevýhody

vše

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/30 Airfryer 5000 Series XL

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/30 Airfryer 5000 Series XL

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť

  2. V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici

  3. * V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips

  4. Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od produktu.