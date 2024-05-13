HD9280/30
Technológia Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Metalická biela/šampanská
Pripojené
Nájdite stovky* chutných jedál, ktoré môžete pripraviť pomocou teplovzdušnej fritézy v spojení s aplikáciou NutriU. Čím viac aplikáciu NutriU používate, tým viac personalizovaných odporúčaní dostanete. Našu aplikáciu NutriU si môžete jednoducho stiahnuť z obchodu Google Play alebo Apple Store a potom ju spárovať s teplovzdušnou fritézou.
Vyberte si recept, odošlite ho do teplovzdušnej fritézy a monitorujte prípravu svojho jedla – z pohodlia svojho gauča. Keď sa pokrm dokončí, dostanete upozornenie.
Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer využíva horúci vzduch na prípravu vašich obľúbených jedál do chrumkavej dokonalosti, pričom sa použije až o 90 % menej tuku.*
1.0
z 5
1
Recenzia
sstone
13/05/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Nic moc
Výrobek je v podstatě nanic. Je dobrý pouze k rozpékání pečiva. Jinak...hranolky nejsou vůbec křupavé, jak ty domácí tak mražené kupované. 5ízky, kvůli tomu jsem ji hlavně koupila, jsou buď uvnitř šťavnaté, ale obal syrový, neupečený a nebo obal křupavý, ale tím pádem uvnitř vysušené a tuhé, taktéž je to se sýrem. Dělala jsem i jiné recepty dle návodu, ale stejně se to nedalo jíst. No a nakonec, není ani pro ohřev
Výhody
žádné
Nevýhody
vše
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/30 Airfryer 5000 Series XL
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 5000 Connected HD9280/30 Airfryer 5000 Series XL
Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť
V porovnaní s obsahom tuku kuracieho a bravčového mäsa pripraveného v klasickej fritéze a vyprážaného na panvici
* V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips
Náklady na energiu pri varení jedných kuracích pŕs (AF 160 °C bez predhrievania) alebo filetu z lososa (200 °C, bez predhrievania) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Priemerná percentuálna hodnota na základe interného laboratórneho merania s výrobkami HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky sa môžu líšiť závisle od produktu.