Tento produkt už nie je dostupný
HD9220/40
Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
Jedinečná technológia Rapid Air od spoločnosti Philips umožňuje pomocou horúceho vzduchu pripravovať jedlá, ktoré sú chrumkavé na povrchu a jemné vo vnútri. Na dosiahnutie dokonalého povrchu a lahodnej chuti postačí len trocha oleja – alebo žiaden!
Fritéza s nízkou spotrebou tuku
Multifunkčné zariadenie
Bielo-levanduľová
800 g
Jedinečná technológia Rapid Air teplovzdušnej fritézy Airfryer vám umožní fritovať, piecť, opekať a grilovať tie najchutnejšie pochúťky a jedlá, s použitím menšieho množstva tuku v porovnaní s bežnými fritézami alebo dokonca úplne bez oleja. S technológiou Rapid Air sa navyše tvorí menej zápachu a výparov ako pri bežnom fritovaní, zariadenie sa ľahko čistí, je bezpečné a úsporné, vhodné na každodenné používanie!
Integrovaný časovač vám umožní prednastaviť čas varenia až do 30 minút. Funkcia automatického vypnutia v sebe zahŕňa aj zvukový indikátor, ktorý vás upozorní na dokončenie procesu. Plne nastaviteľné ovládanie teploty, ktoré vám umožní prednastaviť najlepšiu teplotu pre jednotlivé suroviny až do 200 stupňov. Vychutnajte si chrumkavé, do zlatista opečené hranolčeky, pochúťky, kurča a mnoho ďalších dobrôt – všetko v dokonalej kvalite vďaka správnej teplote.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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4.6
z 5
10
Recenzie
marymasza
22/09/2013
Polska
Idealne rozwiązanie na szybki posiłek
Idealny zamiennik piekarnika. Szybko się nagrzewa przez co czas przyrządzenia posiłku jest krótszy. Potrawy z Airfryer'a są bardzo smaczne, można nawet upiec w nim babeczki.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Gina
18/01/2019
Magyarország
Gyönyörű design.
Tökéletes minőség, gyönyörű formatervezés, kiváló használhatóság. Imááádom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Roxanasc
17/04/2017
România
Overený kupujúci
E foarte buna!
Gatitul la airfryer e foarte usor, rapid si sanatos. Cel mai mult mi-a placut cum a iesit carnea de pui, e bestiala!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airfryer Viva Collection HD9220/50
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Airfryer Viva Collection HD9220/50
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.