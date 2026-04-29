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Kolekcia Viva Teplovzdušná fritéza Airfryer
Tento produkt už nie je dostupný
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HD9925/00
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S týmto špeciálnym príslušenstvom na pečenie k panvici teplovzdušnej fritézy Airfryer HD9925/00 si môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Upečte si chutné koláče, chlieb, gratinované jedlá, quiche a ešte oveľa viac jednoducho, rýchlo a zdravo!
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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