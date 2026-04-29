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Kolekcia Viva Teplovzdušná fritéza Airfryer

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Kolekcia VivaTeplovzdušná fritéza Airfryer

HD9925/00

Kolekcia Viva Teplovzdušná fritéza Airfryer

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

S týmto špeciálnym príslušenstvom na pečenie k panvici teplovzdušnej fritézy Airfryer HD9925/00 si môžete pripraviť všetky svoje obľúbené recepty. Upečte si chutné koláče, chlieb, gratinované jedlá, quiche a ešte oveľa viac jednoducho, rýchlo a zdravo!

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

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