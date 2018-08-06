Tento produkt už nie je dostupný
Satinelle
s holiacou hlavou
Tento epilátor je vybavený účinným epilačným systémom, ktorý zanechá vašu pokožku hladkú a bez chĺpkov po niekoľko týždňov
Zaoblený tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstraňovanie chĺpkov. Zároveň skvele vyzerá!
4.7
z 5
318
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
1Choice
06/08/2018
Česká republika
Tento produkt doporučuji.
Strojek mám už 4 roky. Je pravidelně používaný a stále je jako nový. Je skvělý i na cesty kvůli jeho kapesním rozměrům. Vytrhává i malé chloupky a redukuje růst nových. Jako velké plus vidím 2 rychlosti ze začátku jsem používala jen sníženou rychlost než jsem si zvykla na mírnou bolest z epilace. Jako další plus vidím snímatelnost epilační hlavy při čištění pinzet. Velká spokojenost !
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Kája
06/08/2018
Česká republika
Velká spokojenost
Mám starší model tohoto výrobku a jsem s ním velice spokojená.Vytrhává krátké chloupky a nohy jsou příjemně hladké.Skvělé je že má výměnné hlavice.Ta holící je opravdu výborná.Mám ještě starý epilátor od philips a ten je stále také perfektní.Až našetřím koupím si Lumea IPL Na výrobky Philips nedám dopustit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Pavla1988
03/08/2018
Česká republika
Doporučuji tento produkt
Epilátorem jsem nad míru spokojená. Jeden mám na nohy a jeden menší na citlivější partie. Maximální spokojenost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024