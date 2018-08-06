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  • Hladká pokožka na dlhší čas
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  • Hladká pokožka na dlhší čas
  • Hladká pokožka na dlhší čas
  • Hladká pokožka na dlhší čas
  • Hladká pokožka na dlhší čas
  • Hladká pokožka na dlhší čas
  • Hladká pokožka na dlhší čas
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  • Hladká pokožka na dlhší čas
  • Hladká pokožka na dlhší čas
  • Hladká pokožka na dlhší čas
  • Hladká pokožka na dlhší čas
  • Hladká pokožka na dlhší čas

Tento produkt už nie je dostupný

SatinelleEpilátor

HP6403/00

4.7
| (318) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Hladká pokožka na dlhší čas
Vychutnajte si dlhodobo hladké nohy vďaka tomuto epilátoru Philips. Odstraňuje chĺpky od korienkov a poskytuje najpríjemnejší zážitok z odstraňovania chĺpkov a dokonale hladké nohy až na štyri týždne
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Rýchly a efektívny epilátor

Hladká pokožka na dlhší čas

  • Satinelle

  • s holiacou hlavou

Efektívny systém epilácie vytrhne každý chĺpok od korienka

Efektívny systém epilácie vytrhne každý chĺpok od korienka

Tento epilátor je vybavený účinným epilačným systémom, ktorý zanechá vašu pokožku hladkú a bez chĺpkov po niekoľko týždňov

Tvarovaná ergonomická rukoväť na pohodlnú manipuláciu

Tvarovaná ergonomická rukoväť na pohodlnú manipuláciu

Zaoblený tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstraňovanie chĺpkov. Zároveň skvele vyzerá!

Dodatočná holiaca hlava

Dodatočná holiaca hlava

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

318

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

06/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento produkt doporučuji.

Strojek mám už 4 roky. Je pravidelně používaný a stále je jako nový. Je skvělý i na cesty kvůli jeho kapesním rozměrům. Vytrhává i malé chloupky a redukuje růst nových. Jako velké plus vidím 2 rychlosti ze začátku jsem používala jen sníženou rychlost než jsem si zvykla na mírnou bolest z epilace. Jako další plus vidím snímatelnost epilační hlavy při čištění pinzet. Velká spokojenost !

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

06/08/2018

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost

Mám starší model tohoto výrobku a jsem s ním velice spokojená.Vytrhává krátké chloupky a nohy jsou příjemně hladké.Skvělé je že má výměnné hlavice.Ta holící je opravdu výborná.Mám ještě starý epilátor od philips a ten je stále také perfektní.Až našetřím koupím si Lumea IPL Na výrobky Philips nedám dopustit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

03/08/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji tento produkt

Epilátorem jsem nad míru spokojená. Jeden mám na nohy a jeden menší na citlivější partie. Maximální spokojenost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 