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Satinelle Epilátor
Tento produkt už nie je dostupný
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HP6403/00
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Návod na použitie
EpilatorsSatinelle Essential
SatinSoft/SatinelleHoliaci fólia
SatinelleSpojovacia jednotka epilačnej hlavice
Satinelle EssentialSieťový adaptér
Súprava pinziet
Satinelle/Satinelle EssentialSieťový adaptér
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