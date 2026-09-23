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HP8183/00
Vysušte, vytvarujte a zafixujte svoj účes podľa seba
Prevezmite kontrolu nad sušením vlasov pomocou sušiča SalonDry Control. Profesionálny sušiaci výkon 2200 W, 4-násobne výkonnejší ionizačný kondicionér a viaceré nastavenia prinášajú skvelé a žiarivé výsledky – od sušenia cez zafixovanie až po tvarovanie.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
2200 W
Tento 2200 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.
Prostredníctvom ionizačnej úpravy vdýchnite vlasom nový život. Tento sušič vlasov emituje 4-násobne viac negatívnych iónov v porovnaní s konkurenčnými výrobkami. Tento dokonalý prúd iónov eliminuje statický náboj, upravuje vlasy a vyhladzuje ich zakončenia. Výsledkom sú dokonale hladké a upravené účesy. Doprajte im lesk!
Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje plnú kontrolu pre precízny a prispôsobený styling.
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