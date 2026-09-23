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Tento produkt už nie je dostupný

SalonDry ControlSušič vlasov

HP8183/00

Vysušte, vytvarujte a zafixujte svoj účes podľa seba

Prevezmite kontrolu nad sušením vlasov pomocou sušiča SalonDry Control. Profesionálny sušiaci výkon 2200 W, 4-násobne výkonnejší ionizačný kondicionér a viaceré nastavenia prinášajú skvelé a žiarivé výsledky – od sušenia cez zafixovanie až po tvarovanie.

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Sušič vlasov SalonDry Control

Vysušte, vytvarujte a zafixujte svoj účes podľa seba

  • 2200 W

Profesionálny výkon 2200 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Profesionálny výkon 2200 W pre dokonalé výsledky ako od kaderníka

Tento 2200 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.

4x intenzívnejšie ošetrenie iónmi pre dokonalý lesk

4x intenzívnejšie ošetrenie iónmi pre dokonalý lesk

Prostredníctvom ionizačnej úpravy vdýchnite vlasom nový život. Tento sušič vlasov emituje 4-násobne viac negatívnych iónov v porovnaní s konkurenčnými výrobkami. Tento dokonalý prúd iónov eliminuje statický náboj, upravuje vlasy a vyhladzuje ich zakončenia. Výsledkom sú dokonale hladké a upravené účesy. Doprajte im lesk!

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Šesť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre dokonalú kontrolu

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje plnú kontrolu pre precízny a prispôsobený styling.

Technické špecifikácie

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