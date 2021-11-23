Tento produkt už nie je dostupný
ThermoProtect
2100 W
6 nastavení teploty a rýchlosti
Chladný prúd
Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.
Tento 2100 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje styling vašich vlasov.
Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý účes. Šesť odlišných nastavení poskytuje úplnú kontrolu pre precízny styling, ako šitý na mieru pre Vás.
4.8
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Spokojená uživatelka
23/11/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek je skvělý!
Koupila jsem si fén na vlasy od Philipsu a od té doby mi vlasy neelektrizují, mám je hladké, lesklé a určitě nejsou nezdravě vysušené. Koupi bych všem doporučila!
Výhody
Lehký, více teplot a rychlostí
Nevýhody
Nemá nevýhody
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
mostecak007
06/06/2020
Česká republika
líbí se
fouká sqele fialový detail také super.Nemá se co vytknout
Výhody
výkon
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Bybba
29/01/2020
Česká republika
Výkonný a pohodlný.
Tento fén nabízí silný výkon, vlasy nekazí, velmi pohodlný, krásný design. Ideální volba. Fén který dělá radost celé naší rodině. Děkujeme.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů