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HP8319/00
Ľahko vyrovnané a žiarivé vlasy
Dlhé platne žehličky Essential Care sú špeciálne navrhnuté na rýchle a jednoduché použitie a umožňujú vytvoriť rovný účes podľa vašich predstáv rýchlejšie a šetrnejšie.
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Dlhšie platne (100 mm)
Profesionálna teplota 210 °C
Keramické platne
Dlhšie platne umožňujú lepší kontakt s vlasmi a pomáhajú tak za kratší čas dosiahnuť dokonalé výsledky pri vyrovnávaní.
Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom túžite.
Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za 60 sekúnd je pripravená na použitie
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