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HP8345/00
Rovné aj kučeravé účesy až 3-krát šetrnejšie k vlasom
Nová kulma Philips Straight & Curl šetrnejšia k vašim vlasom vám umožní vytvoriť rovné, vlnité aj kučeravé účesy. Až 3-krát jemnejšie tvarovanie účesu vďaka ošetrujúcemu ionizátoru, hodvábne hladkým keramickým platniam a digitálnemu ovládaniu teploty
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Zaoblené keramické platne
Rovnomerné rozloženie tepla 230 °C
Ošetrujúci ionizátor
Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom túžite.
Vďaka zaobleným, hodvábne hladkým keramickým platničkám je vytváranie zvlnených vlasov a kučier ľahšie než kedykoľvek predtým. Omotajte vlasy okolo zaoblených platničiek alebo jednoducho zahnite konce vlasov.
Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
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