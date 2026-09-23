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Tento produkt už nie je dostupný

Care Straight & CurlŽehlička na vlasy

HP8345/00

Rovné aj kučeravé účesy až 3-krát šetrnejšie k vlasom

Nová kulma Philips Straight & Curl šetrnejšia k vašim vlasom vám umožní vytvoriť rovné, vlnité aj kučeravé účesy. Až 3-krát jemnejšie tvarovanie účesu vďaka ošetrujúcemu ionizátoru, hodvábne hladkým keramickým platniam a digitálnemu ovládaniu teploty

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Žehlička na vlasy s iónovou starostlivosťou

Rovné aj kučeravé účesy až 3-krát šetrnejšie k vlasom

  • Zaoblené keramické platne

  • Rovnomerné rozloženie tepla 230 °C

  • Ošetrujúci ionizátor

Profesionálna vysoká teplota 230 °C pre dokonalé účesy

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom túžite.

Inovatívne tvarované platničky na jednoduché vytváranie vĺn aj jemných kučier

Vďaka zaobleným, hodvábne hladkým keramickým platničkám je vytváranie zvlnených vlasov a kučier ľahšie než kedykoľvek predtým. Omotajte vlasy okolo zaoblených platničiek alebo jednoducho zahnite konce vlasov.

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Technické špecifikácie

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