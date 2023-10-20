Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Technológia MoistureProtect
Ionic
Plávajúce keramické platne
Snímač 30-krát za sekundu kontroluje stav vašich vlasov a prispôsobuje im teplotu tak, aby si uchovali svoju prirodzenú hydratáciu.
Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
Plávajúce platne sa hýbu a upravujú tak tlak na vlasy. Chránia tak strednú časť vlasov pred zničením a znižujú pravdepodobnosť lámania vlasov.
Ocenenia
4.7
z 5
467
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
malabobinka87
20/10/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Jsem naprosto spokojená
Žehlička je pěkná, lehká a funkční. Je to zatím nejlepší žehlička, kterou jsem si koupila.
Výhody
jednoduchá manipulace, neničí vlasy, rychle se nahřívá
Nevýhody
ovládací tlačítka na boku těla (občas při manipulaci omylem zmáčknete a vypnete)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8374/00 Žehlička na vlasy MoistureProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8374/00 Žehlička na vlasy MoistureProtect
Sonik554
27/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojenost s produktem
Obávala jsem se recenzí, které upozorňují na trhání vlasů. Při správné manipulaci se to však nestává. S žehličkou jsem nad míru spokojena. Rychlá doba nahřátí, krásný design a funkčně naprosto v pořádku. Nechybí funkce ionizace a spolu s žehličkou je dodání praktické pouzdro.
Výhody
Pouzdro na uložení žehličky, žehličku lze zamknout, aby se neotevírala. Velmi elegantní design
Nevýhody
Želička umí 3 teplotní stupňě (150, 175 a 200) - není možné zvolit si teploty mezi. Uvítala bych i nižší teplotu (130 stupňů).
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8374/00 Žehlička na vlasy MoistureProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8374/00 Žehlička na vlasy MoistureProtect
Miska1234
21/11/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Hladké a zářivé vlasy jako nikdy
Žehlička velmi rychle a účinně narovná Vaše vlasy. Vlasy díky iontové technologii zůstávají dokonale hladké, zářivé a lesklé po neskutečnou dlouho dobu. Rychlost zahřátí je blesková, u žádné jiné žehličky jsem se s takovou rychlostí nesetkala. Doporučuji všem ženám tuto žehličku, protože je nejen krásná, ale také v mnoha ohledech bezkonkurenční.
Výhody
Rychlost nahřátí a perfektní lesk vlasů
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8374/00 Žehlička na vlasy MoistureProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8374/00 Žehlička na vlasy MoistureProtect