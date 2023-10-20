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  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
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  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
  • Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov

Tento produkt už nie je dostupný

MoistureProtectŽehlička na vlasy

HP8372/00

4.7
| (467) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov
Technológia snímača udržiava vaše vlasy optimálne hydratované. Snímač hodnotí stav vlasov 30-krát za sekundu a prispôsobuje teplotu tak, aby sa zachovala prirodzená hydratácia vlasov. Uchová až 63 % vlhkosti (merané v roku 2013 po jednom ťahu žehličkou).
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Pre zdravý lesk

Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov

  • Technológia MoistureProtect

  • Ionic

  • Plávajúce keramické platne

Dokonalé zachovanie hydratácie vďaka inovatívnemu snímaču

Dokonalé zachovanie hydratácie vďaka inovatívnemu snímaču

Snímač 30-krát za sekundu kontroluje stav vašich vlasov a prispôsobuje im teplotu tak, aby si uchovali svoju prirodzenú hydratáciu.

Odstráni statickú elektrinu pre hladné vlasy bez strapatenia

Odstráni statickú elektrinu pre hladné vlasy bez strapatenia

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Menší tlak na vlasy znižuje riziko polámania

Menší tlak na vlasy znižuje riziko polámania

Plávajúce platne sa hýbu a upravujú tak tlak na vlasy. Chránia tak strednú časť vlasov pred zničením a znižujú pravdepodobnosť lámania vlasov.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

467

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

20/10/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jsem naprosto spokojená

Žehlička je pěkná, lehká a funkční. Je to zatím nejlepší žehlička, kterou jsem si koupila.

Výhody

jednoduchá manipulace, neničí vlasy, rychle se nahřívá

Nevýhody

ovládací tlačítka na boku těla (občas při manipulaci omylem zmáčknete a vypnete)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8374/00 Žehlička na vlasy MoistureProtect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8374/00 Žehlička na vlasy MoistureProtect

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost s produktem

Obávala jsem se recenzí, které upozorňují na trhání vlasů. Při správné manipulaci se to však nestává. S žehličkou jsem nad míru spokojena. Rychlá doba nahřátí, krásný design a funkčně naprosto v pořádku. Nechybí funkce ionizace a spolu s žehličkou je dodání praktické pouzdro.

Výhody

Pouzdro na uložení žehličky, žehličku lze zamknout, aby se neotevírala. Velmi elegantní design

Nevýhody

Želička umí 3 teplotní stupňě (150, 175 a 200) - není možné zvolit si teploty mezi. Uvítala bych i nižší teplotu (130 stupňů).

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8374/00 Žehlička na vlasy MoistureProtect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8374/00 Žehlička na vlasy MoistureProtect

21/11/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Hladké a zářivé vlasy jako nikdy

Žehlička velmi rychle a účinně narovná Vaše vlasy. Vlasy díky iontové technologii zůstávají dokonale hladké, zářivé a lesklé po neskutečnou dlouho dobu. Rychlost zahřátí je blesková, u žádné jiné žehličky jsem se s takovou rychlostí nesetkala. Doporučuji všem ženám tuto žehličku, protože je nejen krásná, ale také v mnoha ohledech bezkonkurenční.

Výhody

Rychlost nahřátí a perfektní lesk vlasů

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8374/00 Žehlička na vlasy MoistureProtect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 HP8374/00 Žehlička na vlasy MoistureProtect

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