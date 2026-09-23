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Tento produkt už nie je dostupný

Kónická kulma

HP8618/00

Zdravší spôsob, ako vytvoriť kučery a vlny

Bohaté a jemné kučery so žiarivým leskom. Zmyselné a elegantné vlny plné objemu a hustoty… Pomocou novej kónickej kulmy Philips Care CurlControl môžete vytvárať rôzne typy kučier bez akýchkoľvek kompromisov pri starostlivosti o vlasy

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

vďaka indikátoru Curl Ready

Zdravší spôsob, ako vytvoriť kučery a vlny

  • Kužeľovitý valec (13 – 25 mm)

  • Zamatovo hladký keramický povrch

  • Teplota 130 – 200 °C

  • Automatické vypínanie

Jedinečný indikátor, ktorý vás upozorní, keď je kučera hotová

Jedinečný indikátor, ktorý vás upozorní, keď je kučera hotová

Jedinečný indikátor Curl Ready vás pípnutím upozorní, keď je kučera hotová. Vďaka tejto inovatívnej technológii vytvoríte krásne kučery a vlny bez nebezpečenstva prehriatia vlasov. Jednoducho si vyberte jeden z troch časov natáčania a po obtočení prameňa vlasov okolo valca stlačte tlačidlo. V návode na obsluhu nájdete odporúčania našich odborníkov na starostlivosť o vlasy týkajúce sa výberu správneho času natáčania vhodného pre váš typ vlasov a požadovaný typ účesu.

Keramický povrch SilkySmooth je k vašim vlasom dvojnásobne jemnejší

Keramický povrch SilkySmooth je k vašim vlasom dvojnásobne jemnejší

Keramický povrch SilkySmooth, ktorý je k vašim vlasom dvojnásobne jemnejší, poskytuje menšie trenie a jemnejšie uvoľnenie vlasov pre lesklejšie a zdravšie vlasy.

Digitálne nastavenia, pomocou ktorých môžete natáčaciu kulmu nastaviť podľa svojho typu vlasov

Digitálne nastavenia, pomocou ktorých môžete natáčaciu kulmu nastaviť podľa svojho typu vlasov

Digitálne nastavenia vám umožňujú zvoliť teplotu (130 – 200 °C) a čas natáčania (5, 8 alebo 10 sekúnd), ktoré vyhovujú vášmu typu vlasov a účesu, ktorý chcete vytvoriť.

Technické špecifikácie

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