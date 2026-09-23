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HP8618/00
Zdravší spôsob, ako vytvoriť kučery a vlny
Bohaté a jemné kučery so žiarivým leskom. Zmyselné a elegantné vlny plné objemu a hustoty… Pomocou novej kónickej kulmy Philips Care CurlControl môžete vytvárať rôzne typy kučier bez akýchkoľvek kompromisov pri starostlivosti o vlasy
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Kužeľovitý valec (13 – 25 mm)
Zamatovo hladký keramický povrch
Teplota 130 – 200 °C
Automatické vypínanie
Jedinečný indikátor Curl Ready vás pípnutím upozorní, keď je kučera hotová. Vďaka tejto inovatívnej technológii vytvoríte krásne kučery a vlny bez nebezpečenstva prehriatia vlasov. Jednoducho si vyberte jeden z troch časov natáčania a po obtočení prameňa vlasov okolo valca stlačte tlačidlo. V návode na obsluhu nájdete odporúčania našich odborníkov na starostlivosť o vlasy týkajúce sa výberu správneho času natáčania vhodného pre váš typ vlasov a požadovaný typ účesu.
Keramický povrch SilkySmooth, ktorý je k vašim vlasom dvojnásobne jemnejší, poskytuje menšie trenie a jemnejšie uvoľnenie vlasov pre lesklejšie a zdravšie vlasy.
Digitálne nastavenia vám umožňujú zvoliť teplotu (130 – 200 °C) a čas natáčania (5, 8 alebo 10 sekúnd), ktoré vyhovujú vášmu typu vlasov a účesu, ktorý chcete vytvoriť.
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