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HP8650/00
Šetrné vytváranie účesov
Tak aký účes to bude dnes? Sušič vlasov Salon Airstylist má tri univerzálne nástavce na úpravu účesu a výkon 650 W, takže môžete byť pri úprave účesu skutočne kreatívni
Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
3 tvarovacie nástavce
3 nastavenia teploty
Táto vzdušná kulma je vybavená nízkoúrovňovým 650 W ohrevným prvkom pre jemné a súčasne efektívne sušenie a formovanie.
Veľkou výhodou tohto kompaktného a ergonomického stylingového nástroja je jeho pokročilý moderný dizajn. Vďaka nemu je stylingový nástroj ľahký a jednoducho sa ovláda, no zároveň je aj dostatočne malý na to, aby ste ho mohli odložiť prakticky kamkoľvek.
Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru pre vás.
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