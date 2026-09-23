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Vzdušná kulma

HP8650/00

Šetrné vytváranie účesov

Tak aký účes to bude dnes? Sušič vlasov Salon Airstylist má tri univerzálne nástavce na úpravu účesu a výkon 650 W, takže môžete byť pri úprave účesu skutočne kreatívni

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Aqua SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Vytvorte si vlastný štýl s kulmou Salon Airstylist

Šetrné vytváranie účesov

  • 3 tvarovacie nástavce

  • 3 nastavenia teploty

650 W pre nádherné výsledky

650 W pre nádherné výsledky

Táto vzdušná kulma je vybavená nízkoúrovňovým 650 W ohrevným prvkom pre jemné a súčasne efektívne sušenie a formovanie.

Kompaktný dizajn pre jednoduchú obsluhu

Kompaktný dizajn pre jednoduchú obsluhu

Veľkou výhodou tohto kompaktného a ergonomického stylingového nástroja je jeho pokročilý moderný dizajn. Vďaka nemu je stylingový nástroj ľahký a jednoducho sa ovláda, no zároveň je aj dostatočne malý na to, aby ste ho mohli odložiť prakticky kamkoľvek.

Tri flexibilné nastavenia pre vyššiu kontrolu

Tri flexibilné nastavenia pre vyššiu kontrolu

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru pre vás.

Technické špecifikácie

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