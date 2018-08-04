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  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
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  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
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  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
  • Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie

Tento produkt už nie je dostupný

Prestige ProDryCare Pro Sušič vlasov

HPS920/00

4.8
| (275) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie
Fén na vlasy Philips Prestige Pro má výkon 2300 W a profesionálny striedavý motor, ktorý dosahuje rýchlosť až 170 km/h*, čo predstavuje zrýchlenie o 50 %**. Unikátny koncentrátor Style&Protect umožňuje profesionálny styling bez prehrievania.
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Záruka 90 dní vrátenia peňazí

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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Určený na rýchle a profesionálne sušenie a tvarovanie

  • Sušiaci výkon 2300 W

  • Výkonný motor na striedavý prúd

  • Vysoká rýchlosť vzduchu až 170 km/h*

  • Tvarovacia a ochranná hubica

Rýchle sušenie, výkonný AC motor

Rýchle sušenie, výkonný AC motor

Sušič vlasov Pro má vysokovýkonný motor na striedavý prúd s rýchlosťou vzduchu až 170 km/h*, čo je až o 50 % rýchlejšie**. Navrhnutý bol pre profesionálne a efektívne výsledky.

2300 W vysokého výkonu na rýchle sušenie

2300 W vysokého výkonu na rýchle sušenie

Tento 2300 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje úpravu a tvarovanie vášho účesu.

Starostlivosť pomocou iónov pre nádherne hladké, rovné a lesklé vlasy

Starostlivosť pomocou iónov pre nádherne hladké, rovné a lesklé vlasy

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

275

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

04/08/2018

Česká republika

Česká republika

Já i mé dlouhé háro jsme spokojené

Tento fén už mám nějaký ten měsíc a jsem plně spokojená, vlasy mám až po zadek a dokáže je vysušit za cca 6 minut a to jsem měla dřív jiný den a ten mi je sušil 10 minut. Jsem spokojená

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS920/00 Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS920/00 Vysoušeč vlasů

27/06/2025

Polska

Polska

Moja najlepsza suszarka

Bardzo udany i wydajny sprzęt. Włosy się super jonizują, są gładkie w dotyku i bardzo dobrze się układają. Długi kabel robi robotę, zapewnia komfort i swobodę.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów

11/04/2024

Polska

Polska

Overený kupujúci

Porządna maszyna

Poprzednia suszarka philipsa działała 8 lat więc ponownie zdecydowałam się na tą firmę. Wybrałam produkt podstawowy bez dodatkowych ceregieli i jestem z tego zadowolona. Suszarka bardzo szybko suszy, ma trzy podstawowe tryby temperatury i nawiewu. Dwie wymienne końcówki do suszenia, porządny kabel. Pomimo większej wagi bardzo dobrze trzyma ją się w dłoni, rączka jest z antypoślizgowego materiału. Polecam !

Výhody

Porządny produkt

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS920 Odnowiona fabrycznie suszarka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS920 Odnowiona fabrycznie suszarka

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované použitím 6 mm hubice pri nastavení rýchlosti 2 a teploty 2

  2. v porovnaní s predchádzajúcim modelom HP4997