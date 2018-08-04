Tento produkt už nie je dostupný
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Sušiaci výkon 2300 W
Výkonný motor na striedavý prúd
Vysoká rýchlosť vzduchu až 170 km/h*
Tvarovacia a ochranná hubica
Sušič vlasov Pro má vysokovýkonný motor na striedavý prúd s rýchlosťou vzduchu až 170 km/h*, čo je až o 50 % rýchlejšie**. Navrhnutý bol pre profesionálne a efektívne výsledky.
Tento 2300 W profesionálny sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu. Výsledná kombinácia výkonu a rýchlosti urýchľuje a zjednodušuje úpravu a tvarovanie vášho účesu.
Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.
Ocenenia
4.8
z 5
275
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
nikyta159
04/08/2018
Česká republika
Já i mé dlouhé háro jsme spokojené
Tento fén už mám nějaký ten měsíc a jsem plně spokojená, vlasy mám až po zadek a dokáže je vysušit za cca 6 minut a to jsem měla dřív jiný den a ten mi je sušil 10 minut. Jsem spokojená
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS920/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS920/00 Vysoušeč vlasů
Papadigato
27/06/2025
Polska
Moja najlepsza suszarka
Bardzo udany i wydajny sprzęt. Włosy się super jonizują, są gładkie w dotyku i bardzo dobrze się układają. Długi kabel robi robotę, zapewnia komfort i swobodę.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów
Wiktoria426
11/04/2024
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Porządna maszyna
Poprzednia suszarka philipsa działała 8 lat więc ponownie zdecydowałam się na tą firmę. Wybrałam produkt podstawowy bez dodatkowych ceregieli i jestem z tego zadowolona. Suszarka bardzo szybko suszy, ma trzy podstawowe tryby temperatury i nawiewu. Dwie wymienne końcówki do suszenia, porządny kabel. Pomimo większej wagi bardzo dobrze trzyma ją się w dłoni, rączka jest z antypoślizgowego materiału. Polecam !
Výhody
Porządny produkt
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS920 Odnowiona fabrycznie suszarka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige Pro HPS920 Odnowiona fabrycznie suszarka
Testované použitím 6 mm hubice pri nastavení rýchlosti 2 a teploty 2
v porovnaní s predchádzajúcim modelom HP4997