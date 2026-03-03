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holiace hlavy
Tento produkt už nie je dostupný
HQ177/11
Lift & Cut
3 hlavy
Systém dvojitých čepelí: prvá čepeľ fúz nadvihne, druhá čepeľ ho oholí pre komfortné hladké oholenie.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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ShaversČistiaca kefka
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