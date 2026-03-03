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Tento produkt už nie je dostupný

holiace hlavy

HQ2/11

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Ak chcete zaručiť maximálny výkon vášho strojčeka značky Philips, vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky
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Ostré a hladké

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  • Lift & Cut

  • 3 hlavy

Technológia holenia Lift & Cut so systémom čepelí

Čepeľový holiaci systém nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.

Technické špecifikácie

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