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  • Hladké oholenie
  • Hladké oholenie
  • Hladké oholenie
  • Hladké oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický holiaci strojček

HQ6640/16

Hladké oholenie
Model HQ6640 bol vyvinutý tak, aby vám poskytol hladké a pohodlné oholenie za prijateľnú cenu. Systém Reflex Action je kombinovaný s technológiou Super Lift & Cut, vďaka čomu zaručuje hladké a pohodlné oholenie.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Hladké oholenie

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre flexibilné a hladšie oholenie.

Samostatne plávajúce holiace hlavy

Samostatne plávajúce holiace hlavy

Ostré čepele vášho strojčeka Philips priľnú čo najbližšie k pokožke, čím dosiahne výnimočnú hladkosť.

Technické špecifikácie

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 