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HQ6640/16
Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre flexibilné a hladšie oholenie.
Ostré čepele vášho strojčeka Philips priľnú čo najbližšie k pokožke, čím dosiahne výnimočnú hladkosť.
Hodnotenie
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025