Tento produkt už nie je dostupný
Zastrihávač plnej šírky sa dokonale hodí na holenie bokombrád a fúzov.
Vodeodolný holiaci strojček Philips sa dá jednoducho opláchnuť pod vodou.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Simon198
21/06/2021
Україна
Чудова битва
Користуюся близько трьох місяців. Дуже задоволений, ідеально голить. Чудовий варіант для любителів електробритв.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ7140 Електробритва
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ7140 Електробритва
Gheorghe2512
07/05/2019
România
Excelent - Campanie „Evalueaza produsele Philips”
Aparat performant, confortabil in utilizare, ergonomic si cu design modern, atragator.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025