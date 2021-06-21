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Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický holiaci strojček

HQ7140/16

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pohodlné a hladké
Elektrický holiaci strojček Philips HQ7140 je vybavený jedinečným presným strihacím systémom Precision Cutting. Má ultra tenké holiace hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a s otvormi, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska. Strojček je možné úplne umývať pod tečúcou vodou.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Oholí aj najkratšie fúzy

Pohodlné a hladké

Pružinou vysúvaný zastrihávač

Zastrihávač plnej šírky sa dokonale hodí na holenie bokombrád a fúzov.

Umývateľný holiaci strojček

Vodeodolný holiaci strojček Philips sa dá jednoducho opláchnuť pod vodou.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

21/06/2021

Україна

Україна

Чудова битва

Користуюся близько трьох місяців. Дуже задоволений, ідеально голить. Чудовий варіант для любителів електробритв.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ7140 Електробритва

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ7140 Електробритва

07/05/2019

România

România

Excelent - Campanie „Evalueaza produsele Philips”

Aparat performant, confortabil in utilizare, ergonomic si cu design modern, atragator.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 