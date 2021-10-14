Tento produkt už nie je dostupný
Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.
Vodeodolný holiaci strojček Philips sa dá jednoducho opláchnuť pod vodou.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Vikkras
14/10/2021
Україна
Чудово!
Придбав багато років тому! Працює і досі! Дуже дякую!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ7180 Електробритва
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ7180 Електробритва
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025