Tento produkt už nie je dostupný
Pohodlné a hladké
Tento holiaci strojček je vybavený jedinečným precíznym strihacím systémom Precision Cutting. Má ultra tenké holiace hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a s otvormi, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska. Strojček je možné úplne umývať pod tečúcou vodou.
Rýchle nabíjanie
Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.
Profil týchto holiacich hláv Philips prispôsobený pokožke umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pre pohodlné oholenie.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Dan Nor
24/08/2019
România
Overený kupujúci
Un produs excelent
Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil
Výhody
silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent
Nevýhody
nu are
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
granol
24/02/2016
Polska
Overený kupujúci
dobry sprzęt
ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025