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Tento produkt už nie je dostupný

7000 SeriesElektrický holiaci strojček

HQ7360

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Pohodlné a hladké

Tento holiaci strojček je vybavený jedinečným precíznym strihacím systémom Precision Cutting. Má ultra tenké holiace hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a s otvormi, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska. Strojček je možné úplne umývať pod tečúcou vodou.

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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Oholí aj najkratšie fúzy

Pohodlné a hladké

  • Rýchle nabíjanie

Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.

Komfortné holiace hlavy

Komfortné holiace hlavy

Profil týchto holiacich hláv Philips prispôsobený pokožke umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pre pohodlné oholenie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

24/08/2019

România

România

Overený kupujúci

Un produs excelent

Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil

Výhody

silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent

Nevýhody

nu are

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric

Date of Use 2017-08-24

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric

Date of Use 2017-08-24

24/02/2016

Polska

Polska

Overený kupujúci

dobry sprzęt

ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HQ7360 Electric shaver

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 