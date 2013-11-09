Tento produkt už nie je dostupný
S ukazovateľom stavu batérie
Neustále udržiava 3 holiace hlavy v tesnom kontakte s vašou pokožkou a umožňuje tak rýchle a účinné oholenie.
Tento elektrický holiaci strojček má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska.
Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Artur153
09/11/2013
Polska
Bardzo dobry produkt .
Bardzo dobry produkt . Używam już 3 lata . I działa bardzo dobrze. Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8200 series HQ8260 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8200 series HQ8260 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025