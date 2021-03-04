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  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

holiace hlavy

HQ9/11

5
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Zaručene hladké oholenie
Každý rok vaše čepele prekonajú vzdialenosť rovnajúcu sa výstupu na vrchol Mt. Everestu... 49-krát! Pri takom zaťažení sa aj tie najlepšie materiály opotrebujú. Udržujte špičkový výkon svojho holiaceho strojčeka – vymieňajte holiace hlavy raz za 2 roky.
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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Zaručene hladké oholenie

  • TripleTrack

  • 1 hlava

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.

Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

04/03/2021

Polska

Polska

Lepszej nie ma!

Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.

Výhody

Precyzja

Nevýhody

Nie ma. To jest ideał.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerTouch HQ9/50 głowice golące

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