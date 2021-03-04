Tento produkt už nie je dostupný
TripleTrack
1 hlava
Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.
Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.
5.0
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Nabuchodonozor
04/03/2021
Polska
Lepszej nie ma!
Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.
Výhody
Precyzja
Nevýhody
Nie ma. To jest ideał.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerTouch HQ9/50 głowice golące
klucznik
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerTouch HQ9/50 głowice golące
krirys78
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerTouch HQ9/50 głowice golące