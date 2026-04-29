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Daily Collection Ručný mixér

Tento produkt už nie je dostupný

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Daily CollectionRučný mixér

HR1453/70

Daily Collection Ručný mixér

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips

  • PDF súbor, 624.2 kB
  • 13 March 2026

Ručný mixér značky Philips vám pomôže pripraviť výborné domáce torty, koláče a chlieb. Vďaka výkonnému 175 W motoru, 3 rýchlostiam, rozmanitým plochým šľahacím metličkám a hákom na cesto bude mixovanie zábavné a jednoduché.

  • PDF súbor
  • 19 October 2026

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