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Daily Collection Ručný mixér
Tento produkt už nie je dostupný
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HR1453/70
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User Manual Philips
Ručný mixér značky Philips vám pomôže pripraviť výborné domáce torty, koláče a chlieb. Vďaka výkonnému 175 W motoru, 3 rýchlostiam, rozmanitým plochým šľahacím metličkám a hákom na cesto bude mixovanie zábavné a jednoduché.
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