Tento produkt už nie je dostupný
HR1453/70
Kulinárske nástroje na celý život
Ručný mixér značky Philips vám pomôže pripraviť výborné domáce torty, koláče a chlieb. Vďaka výkonnému 175 W motoru, 3 rýchlostiam, rozmanitým plochým šľahacím metličkám a hákom na cesto bude mixovanie zábavné a jednoduché.
300 W
Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele
Háky na cesto
Výkonný 175 W motor na spracovanie rôznych prísad.
Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé výsledky.
Pár šľahacích metličiek a hákov na cesto z nehrdzavejúcej ocele pre váš mixér Philips zabezpečí dokonalé vyšľahanie, rozmixovanie alebo vymiesenie prísad do vašich receptov.
Hodnotenie