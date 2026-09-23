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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionRučný mixér

HR1453/70

Kulinárske nástroje na celý život

Ručný mixér značky Philips vám pomôže pripraviť výborné domáce torty, koláče a chlieb. Vďaka výkonnému 175 W motoru, 3 rýchlostiam, rozmanitým plochým šľahacím metličkám a hákom na cesto bude mixovanie zábavné a jednoduché.

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Mixér na prípravu lahodných dezertov a domácich koláčov

Kulinárske nástroje na celý život

  • 300 W

  • Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele

  • Háky na cesto

Výkonný 175 W motor

Výkonný 175 W motor na spracovanie rôznych prísad.

Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia turbo

Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia turbo

Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé výsledky.

Vrátane šľahacích metličiek a hákov na cesto

Vrátane šľahacích metličiek a hákov na cesto

Pár šľahacích metličiek a hákov na cesto z nehrdzavejúcej ocele pre váš mixér Philips zabezpečí dokonalé vyšľahanie, rozmixovanie alebo vymiesenie prísad do vašich receptov.

Technické špecifikácie

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