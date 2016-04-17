Tento produkt už nie je dostupný
300 W
5 rýchlostí
Pevné šľahacie metličky
Výkonný 300 W motor na dokonalé šľahanie, miešanie a miesenie
5 špeciálnych rýchlostí plus stupeň Turbo pre širokú škálu receptov
Šľahacie metličky a háky na cesto z nehrdzavejúcej ocele sú súčasťou balenia.
4.9
z 5
27
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
MagdaSz73
17/04/2016
Polska
Dobry produkt
Mikser firmy Philips posiada silnik o mocy 300 W, który zapewnia doskonałe rezultaty przy minimalnym wysiłku — zarówno podczas zagniatania ciasta, jak i miksowania składników lub ich ubijania. 5 ustawień prędkości oraz funkcja turbo doskonale sprawdzają się podczas przygotowywania różnorodnych przepisów.Zacisk do przewodu zasilającego umożliwiający jego złożenie i uporządkowane przechowywanie. Myślę, że jest to fajny sprzęt a przy tym nie zajmuje dużo miejsca.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Mikser z kolekcji Daily HR1453/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Mikser z kolekcji Daily HR1453/00
AnikaT
06/04/2016
Polska
Produkt który powinien być w każdej kuchni.
Mikser Philips HR1459/00 bardzo solidny, posiada 5 prędkości, funkcjonalny, poręczny, cicho pracuje, dobrze wykonany i ma dużą moc silnika 300 W. Wygodny w użyciu i łatwy w utrzymaniu czystości. W zestawie końcówki do ubijania piany i wyrabiania ciasta wykonane ze stali szlachetnej. Bardzo dobrze radzi sobie w mojej kuchni jestem z niego bardzo zadowolona.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Mikser z kolekcji Daily HR1453/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Mikser z kolekcji Daily HR1453/00
jakatyw
06/09/2015
Polska
Overený kupujúci
Miksera HR1459/00 ten produkt odpowiada moim wymaganiom
Pozytywna w całości. Jest bardzo poręczny i prosty w obsłudze.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Mikser z kolekcji Daily HR1453/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Mikser z kolekcji Daily HR1453/00