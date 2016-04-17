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  • Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie
  • Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie
  • Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie
  • Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie
  • Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie
  • Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie
  • Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie
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  • Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie
  • Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie
  • Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie
  • Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie
  • Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie
  • Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionMixér

HR1459/00

4.9
| (27) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie
Tento mixér Philips s výkonným 300 W motorom vám bez námahy poskytne dokonalé výsledky miesenia, mixovania alebo šľahania. Možnosti ovládania rozširuje 5 nastavení rýchlosti, ktoré sú ideálne pre všetky vaše recepty.
Zobraziť všetky výhody

Pre lahodné domáce dezerty a koláče

Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie

  • 300 W

  • 5 rýchlostí

  • Pevné šľahacie metličky

Výkonný 300 W motor

Výkonný 300 W motor

Výkonný 300 W motor na dokonalé šľahanie, miešanie a miesenie

5 rýchlostí plus stupeň Turbo pre širokú škálu receptov

5 rýchlostí plus stupeň Turbo pre širokú škálu receptov

5 špeciálnych rýchlostí plus stupeň Turbo pre širokú škálu receptov

Šľahacie metličky a háky na cesto z nehrdzavejúcej ocele

Šľahacie metličky a háky na cesto z nehrdzavejúcej ocele

Šľahacie metličky a háky na cesto z nehrdzavejúcej ocele sú súčasťou balenia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

27

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

17/04/2016

Polska

Polska

Dobry produkt

Mikser firmy Philips posiada silnik o mocy 300 W, który zapewnia doskonałe rezultaty przy minimalnym wysiłku — zarówno podczas zagniatania ciasta, jak i miksowania składników lub ich ubijania. 5 ustawień prędkości oraz funkcja turbo doskonale sprawdzają się podczas przygotowywania różnorodnych przepisów.Zacisk do przewodu zasilającego umożliwiający jego złożenie i uporządkowane przechowywanie. Myślę, że jest to fajny sprzęt a przy tym nie zajmuje dużo miejsca.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

06/04/2016

Polska

Polska

Produkt który powinien być w każdej kuchni.

Mikser Philips HR1459/00 bardzo solidny, posiada 5 prędkości, funkcjonalny, poręczny, cicho pracuje, dobrze wykonany i ma dużą moc silnika 300 W. Wygodny w użyciu i łatwy w utrzymaniu czystości. W zestawie końcówki do ubijania piany i wyrabiania ciasta wykonane ze stali szlachetnej. Bardzo dobrze radzi sobie w mojej kuchni jestem z niego bardzo zadowolona.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

06/09/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Miksera HR1459/00 ten produkt odpowiada moim wymaganiom

Pozytywna w całości. Jest bardzo poręczny i prosty w obsłudze.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

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