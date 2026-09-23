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HR1560/55
Jednoduchá príprava domácich lahôdok
Ručný mixér Philips vám pomôže pripraviť výborné domáce torty, koláče a chlieb pre celú rodinu. Vďaka výkonnému 400 W motoru, 3 rýchlostiam a rozmanitým šľahacím metličkám a hákom na cesto sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou.
400 W
Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele
Háky na cesto
Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé výsledky.
Výkonný 400 W motor na spracovanie rôznych prísad.
Pár šľahacích metličiek a hákov na cesto z nehrdzavejúcej ocele pre váš mixér Philips zabezpečí dokonalé vyšľahanie, rozmixovanie alebo vymiesenie prísad do vašich receptov.
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