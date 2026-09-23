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  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionRučný mixér

HR1560/55

Jednoduchá príprava domácich lahôdok

Ručný mixér Philips vám pomôže pripraviť výborné domáce torty, koláče a chlieb pre celú rodinu. Vďaka výkonnému 400 W motoru, 3 rýchlostiam a rozmanitým šľahacím metličkám a hákom na cesto sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou.

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Mixér s výkonným 400 W motorom

Jednoduchá príprava domácich lahôdok

  • 400 W

  • Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele

  • Háky na cesto

Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia turbo

Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia turbo

Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé výsledky.

Výkonný 400 W motor

Výkonný 400 W motor

Výkonný 400 W motor na spracovanie rôznych prísad.

Vrátane šľahacích metličiek a hákov na cesto

Vrátane šľahacích metličiek a hákov na cesto

Pár šľahacích metličiek a hákov na cesto z nehrdzavejúcej ocele pre váš mixér Philips zabezpečí dokonalé vyšľahanie, rozmixovanie alebo vymiesenie prísad do vašich receptov.

Technické špecifikácie

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