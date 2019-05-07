Tento produkt už nie je dostupný
4.0
z 5
6
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
RoxanaAlyssa
07/05/2019
România
Un mixer ff bun
Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Ele86
13/07/2018
România
Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!
Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Matemistrz
11/03/2017
Polska
Overený kupujúci
Udany zakup
Kupiłem dla mamy. Bardzo sobie chwali. Jedyna wada to troszkę słabe mieszadełka do ciasta.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne