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        Tento produkt už nie je dostupný

        HR1560/80

        HR1560/80

        4

        | (6) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt

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        4.0

        z 5

        6

        Recenzie

        83%

        Odporúča tento produkt

        2
        1

        07/05/2019

        România

        România

        Un mixer ff bun

        Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

        13/07/2018

        România

        România

        Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!

        Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

        11/03/2017

        Polska

        Polska

        Overený kupujúci

        Udany zakup

        Kupiłem dla mamy. Bardzo sobie chwali. Jedyna wada to troszkę słabe mieszadełka do ciasta.

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne

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