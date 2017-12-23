Tento produkt už nie je dostupný
Jednoduchá príprava domácich lahôdok
Ručný mixér Philips vám pomôže vytvoriť výborné domáce lahôdky. Vďaka výkonnému 400 W motoru, 3 rýchlostiam a rozmanitým šľahacím metličkám a hákom na cesto sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou. Špeciálny úložný box vám umožní jeho jednoduché odkladanie.
400 W
Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele
Háky na cesto, s úložným boxom
Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé výsledky.
Pár šľahacích metličiek a hákov na cesto z nehrdzavejúcej ocele pre váš mixér Philips zabezpečí dokonalé vyšľahanie, rozmixovanie alebo vymiesenie prísad do vašich receptov.
5.0
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Nana
23/12/2017
România
Excelent
Foarte util, practic si ergonomic.Excelent! Am ales acest produs pentru ca am avut anterior un alt mixer , primit cadou, pe care l-am folosit aproape 10 ani model si sunt super multumita de el! Il recomand cu mare drag!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/55 Mixere de mână
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/55 Mixere de mână