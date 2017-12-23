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  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok

Tento produkt už nie je dostupný

Ručný mixér

HR1561/55

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Jednoduchá príprava domácich lahôdok

Ručný mixér Philips vám pomôže vytvoriť výborné domáce lahôdky. Vďaka výkonnému 400 W motoru, 3 rýchlostiam a rozmanitým šľahacím metličkám a hákom na cesto sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou. Špeciálny úložný box vám umožní jeho jednoduché odkladanie.

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Výkonný 400-wattový motor

Jednoduchá príprava domácich lahôdok

  • 400 W

  • Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele

  • Háky na cesto, s úložným boxom

Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia turbo

Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia turbo

Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé výsledky.

Výkonný 400-wattový motor

Výkonný 400-wattový motor

Vrátane šľahacích metličiek a hákov na cesto

Vrátane šľahacích metličiek a hákov na cesto

Pár šľahacích metličiek a hákov na cesto z nehrdzavejúcej ocele pre váš mixér Philips zabezpečí dokonalé vyšľahanie, rozmixovanie alebo vymiesenie prísad do vašich receptov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

23/12/2017

România

România

Excelent

Foarte util, practic si ergonomic.Excelent! Am ales acest produs pentru ca am avut anterior un alt mixer , primit cadou, pe care l-am folosit aproape 10 ani model si sunt super multumita de el! Il recomand cu mare drag!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/55 Mixere de mână

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/55 Mixere de mână

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