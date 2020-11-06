Tento produkt už nie je dostupný
Jednoduchá príprava domácich lahôdok
Ručný mixér Philips vám pomôže vytvoriť výborné domáce lahôdky. Vďaka výkonnému 350 W motoru, 3 rýchlostiam a rozmanitým šľahacím metličkám a hákom na cesto sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou. Špeciálny úložný box vám umožní jeho jednoduché odkladanie.
400 W
Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele
Háky na cesto, s úložným boxom
Pár šľahacích metličiek a hákov na cesto z nehrdzavejúcej ocele pre váš mixér Philips zabezpečí dokonalé vyšľahanie, rozmixovanie alebo vymiesenie prísad do vašich receptov.
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ісіда
06/11/2020
Україна
Міксер чудовий!
Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!
Výhody
Кількість скоростей.
Nevýhody
Незнашла
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Roxy17
05/11/2020
Україна
Справжній помічник на кухні!
Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!
Výhody
100%
Nevýhody
Немає
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05
05/11/2020
Україна
Классный миксер
Даже и не знала, что за такие деньги можно купить на столько хорошую и качественную вещь! Миксер хорош во всем, он легкий, его удобно держать, тихий в работе, мощности хватает и на белки и на любой замес теста. Советую, берите не ошибётесь!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2019-10-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2019-10-05