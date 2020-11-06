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  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok

Tento produkt už nie je dostupný

Ručný mixér

HR1561/80

5

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Jednoduchá príprava domácich lahôdok

Ručný mixér Philips vám pomôže vytvoriť výborné domáce lahôdky. Vďaka výkonnému 350 W motoru, 3 rýchlostiam a rozmanitým šľahacím metličkám a hákom na cesto sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta hračkou. Špeciálny úložný box vám umožní jeho jednoduché odkladanie.

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Výkonný 400-wattový motor

Jednoduchá príprava domácich lahôdok

  • 400 W

  • Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele

  • Háky na cesto, s úložným boxom

Výkonný 400-wattový motor

Výkonný 400-wattový motor

Vrátane úložného boxu

Vrátane šľahacích metličiek a hákov na cesto

Vrátane šľahacích metličiek a hákov na cesto

Pár šľahacích metličiek a hákov na cesto z nehrdzavejúcej ocele pre váš mixér Philips zabezpečí dokonalé vyšľahanie, rozmixovanie alebo vymiesenie prísad do vašich receptov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Міксер чудовий!

Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!

Výhody

Кількість скоростей.

Nevýhody

Незнашла

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

05/11/2020

Україна

Україна

Справжній помічник на кухні!

Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!

Výhody

100%

Nevýhody

Немає

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

05/11/2020

Україна

Україна

Классный миксер

Даже и не знала, что за такие деньги можно купить на столько хорошую и качественную вещь! Миксер хорош во всем, он легкий, его удобно держать, тихий в работе, мощности хватает и на белки и на любой замес теста. Советую, берите не ошибётесь!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2019-10-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2019-10-05

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