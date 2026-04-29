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Mixér

Tento produkt už nie je dostupný

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Mixér

HR1562/03

Mixér

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Ručný mixér značky Philips vám pomôže pripraviť domáce lahôdky pre celú rodinu. Vďaka výkonnému 300 W motoru, 5 rýchlostiam a šľahacím metličkám vám umožní jednoducho dosiahnuť požadovaný výsledok.

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  • 29 March 2026

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