Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Príprava jedla
Všetky rady
Mixér
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
HR1562/03
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Ručný mixér značky Philips vám pomôže pripraviť domáce lahôdky pre celú rodinu. Vďaka výkonnému 300 W motoru, 5 rýchlostiam a šľahacím metličkám vám umožní jednoducho dosiahnuť požadovaný výsledok.
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme