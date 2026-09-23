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HR1562/03
Jednoduchá príprava domácich lahôdok
Ručný mixér značky Philips vám pomôže pripraviť domáce lahôdky pre celú rodinu. Vďaka výkonnému 300 W motoru, 5 rýchlostiam a šľahacím metličkám vám umožní jednoducho dosiahnuť požadovaný výsledok.
300 W
5 rýchlostí a funkcia turbo
Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele
Háky na cesto
Výkonný 300 W motor na spracovanie rôznych prísad.
Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé výsledky.
Pár šľahacích metličiek z nehrdzavejúcej ocele na dokonalé vyšľahanie prísad pre vaše recepty.
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