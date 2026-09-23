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  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok

Tento produkt už nie je dostupný

Mixér

HR1562/03

Jednoduchá príprava domácich lahôdok

Ručný mixér značky Philips vám pomôže pripraviť domáce lahôdky pre celú rodinu. Vďaka výkonnému 300 W motoru, 5 rýchlostiam a šľahacím metličkám vám umožní jednoducho dosiahnuť požadovaný výsledok.

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Výkonný 300 wattový motor

Jednoduchá príprava domácich lahôdok

  • 300 W

  • 5 rýchlostí a funkcia turbo

  • Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele

  • Háky na cesto

Výkonný 300 W motor

Výkonný 300 W motor

Výkonný 300 W motor na spracovanie rôznych prísad.

Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia turbo

Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia turbo

Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé výsledky.

Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie

Dokonalé vyšľahanie a vymiešanie

Pár šľahacích metličiek z nehrdzavejúcej ocele na dokonalé vyšľahanie prísad pre vaše recepty.

Technické špecifikácie

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