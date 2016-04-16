Tento produkt už nie je dostupný
Jednoduchá príprava domácich lahôdok
Príprava výborných domácich tort, koláčov a chleba pre vašu rodinu ešte nikdy nebola taká jednoduchá. Tento 400 W mixér Philips so stojanom a miskou za vás vykoná všetku ťažkú prácu, pričom dokonale vyšľahá všetky prísady. Skutočný pomocník v kuchyni, ktorý dopraje vašim rukám zaslúžený oddych.
400 W
Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele
Háky na cesto, 3 l rotujúca misa
Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé výsledky.
Výkonný 400 W motor na spracovanie rôznych prísad.
4.9
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
lucjakowal
16/04/2016
Polska
Mikser moją prawą ręką!
Posiadam w domu mikser stojący Philips HR1565/40. Jest bardzo funkcjonalny. Posiada kilka stopni prędkości,oraz silnik o dużej mocy dzięki czemu nigdy nic nie wypadnie z miski. Ma końcówki do ubijania śmietany i wyrabiania ciasta, dzięki czemu nie muszę używać dwóch urządzeń na raz. Posiada również schowek na przewód z zaczepem i dzięki temu można przechowywać mikser bardzo wygodnie. Do tego obrotowa miska, która ma pojemność 3 litrów.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1565/40 Miksery stojące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1565/40 Miksery stojące
mm08
22/02/2015
Polska
Najlżejszy Mikser na rynku
Zaletą miksera jest to, że jest on bardzo lekki co ułatwia pracę nim bez misy. Mikser jest bardzo prosty w montażu i w obsłudze. Samodzielnie możemy przygotować ciasta i inne potrawy. Włączamy mikser a on sam pracuje. Ubijanie piany nie wymaga z naszej strony żadnego wysiłku. Mikser Philips ma bardzo ładny i zgrabny wygląd.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1565/40 Miksery stojące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1565/40 Miksery stojące
Erzsi52
25/01/2019
Magyarország
Jó termék.
Nekem bevált ez a kézi mixer, tényleg szuper segítőtárs.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1565/55 Tálas mixerek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1565/55 Tálas mixerek