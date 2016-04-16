VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok

Tento produkt už nie je dostupný

Stojanový mixér

HR1565/40

4.9

| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Jednoduchá príprava domácich lahôdok

Príprava výborných domácich tort, koláčov a chleba pre vašu rodinu ešte nikdy nebola taká jednoduchá. Tento 400 W mixér Philips so stojanom a miskou za vás vykoná všetku ťažkú prácu, pričom dokonale vyšľahá všetky prísady. Skutočný pomocník v kuchyni, ktorý dopraje vašim rukám zaslúžený oddych.

Zobraziť všetky výhody

Ručný mixér s rotujúcou misou

Jednoduchá príprava domácich lahôdok

  • 400 W

  • Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele

  • Háky na cesto, 3 l rotujúca misa

Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia turbo

Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia turbo

Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé výsledky.

Výkonný 400 W motor

Výkonný 400 W motor

Výkonný 400 W motor na spracovanie rôznych prísad.

3-litrová rotujúca misa

3-litrová rotujúca misa

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

16/04/2016

Polska

Polska

Mikser moją prawą ręką!

Posiadam w domu mikser stojący Philips HR1565/40. Jest bardzo funkcjonalny. Posiada kilka stopni prędkości,oraz silnik o dużej mocy dzięki czemu nigdy nic nie wypadnie z miski. Ma końcówki do ubijania śmietany i wyrabiania ciasta, dzięki czemu nie muszę używać dwóch urządzeń na raz. Posiada również schowek na przewód z zaczepem i dzięki temu można przechowywać mikser bardzo wygodnie. Do tego obrotowa miska, która ma pojemność 3 litrów.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1565/40 Miksery stojące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1565/40 Miksery stojące

22/02/2015

Polska

Polska

Najlżejszy Mikser na rynku

Zaletą miksera jest to, że jest on bardzo lekki co ułatwia pracę nim bez misy. Mikser jest bardzo prosty w montażu i w obsłudze. Samodzielnie możemy przygotować ciasta i inne potrawy. Włączamy mikser a on sam pracuje. Ubijanie piany nie wymaga z naszej strony żadnego wysiłku. Mikser Philips ma bardzo ładny i zgrabny wygląd.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1565/40 Miksery stojące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1565/40 Miksery stojące

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Jó termék.

Nekem bevált ez a kézi mixer, tényleg szuper segítőtárs.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1565/55 Tálas mixerek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1565/55 Tálas mixerek

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky