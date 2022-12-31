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  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok
  • Jednoduchá príprava domácich lahôdok

Tento produkt už nie je dostupný

Stojanový mixér

HR1565/55

Jednoduchá príprava domácich lahôdok

Príprava výborných domácich tort, koláčov a chleba pre vašu rodinu ešte nikdy nebola taká jednoduchá. Tento 400 W mixér Philips so stojanom a miskou za vás vykoná všetku ťažkú prácu, pričom dokonale vyšľahá všetky prísady. Skutočný pomocník v kuchyni, ktorý dopraje vašim rukám zaslúžený oddych.

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Ručný mixér s rotujúcou misou

Jednoduchá príprava domácich lahôdok

  • 400 W

  • Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele

  • Háky na cesto, 3 l rotujúca misa

Výkonný 400 W motor

Výkonný 400 W motor

Výkonný 400 W motor na spracovanie rôznych prísad.

3-litrová rotujúca misa

3-litrová rotujúca misa

Stojan mixéra

Stojan mixéra

Technické špecifikácie

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