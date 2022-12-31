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HR1565/55
Jednoduchá príprava domácich lahôdok
Príprava výborných domácich tort, koláčov a chleba pre vašu rodinu ešte nikdy nebola taká jednoduchá. Tento 400 W mixér Philips so stojanom a miskou za vás vykoná všetku ťažkú prácu, pričom dokonale vyšľahá všetky prísady. Skutočný pomocník v kuchyni, ktorý dopraje vašim rukám zaslúžený oddych.
400 W
Šľahacie metličky z nehrdzavejúc. ocele
Háky na cesto, 3 l rotujúca misa
Výkonný 400 W motor na spracovanie rôznych prísad.
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