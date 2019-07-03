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  • Extrémne jemné výsledky
  • Extrémne jemné výsledky
  • Extrémne jemné výsledky
  • Extrémne jemné výsledky
  • Extrémne jemné výsledky
  • Extrémne jemné výsledky
  • Extrémne jemné výsledky
  • Extrémne jemné výsledky
  • Extrémne jemné výsledky
  • Extrémne jemné výsledky
  • Extrémne jemné výsledky
  • Extrémne jemné výsledky

Tento produkt už nie je dostupný

Ručný mixér

HR1571/30

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Extrémne jemné výsledky

Mixér Philips s funkciou Fleximix vám poskytne dokonale krémové výsledky bez hrudiek. Vďaka výkonnému 400 W motoru, 3 rýchlostiam a rozmanitým plochým šľahačom a hákom na cesto sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta úplnou hračkou.

Zobraziť všetky výhody

Funkcia Fleximix, dosiahne do všetkých rohov

Extrémne jemné výsledky

  • 400 W

  • Úložný box

Funkcia FlexiMix umožňujúca dosiahnuť do všetkých rohov

Funkcia FlexiMix umožňujúca dosiahnuť do všetkých rohov

Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia turbo

Variabilné nastavenie rýchlosti a funkcia turbo

Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé výsledky.

Výkonný 400-wattový motor

Výkonný 400-wattový motor

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

03/07/2019

Україна

Україна

Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.

Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1571/30 Міксер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR1571/30 Міксер

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