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Extrémne jemné výsledky
Mixér Philips s funkciou Fleximix vám poskytne dokonale krémové výsledky bez hrudiek. Vďaka výkonnému 400 W motoru, 3 rýchlostiam a rozmanitým plochým šľahačom a hákom na cesto sa stane vypracovanie aj toho najtuhšieho cesta úplnou hračkou.
400 W
Úložný box
Viac rýchlostí a funkcia turbo pre dokonalé výsledky.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Цветок
03/07/2019
Україна
Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.
Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1571/30 Міксер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR1571/30 Міксер