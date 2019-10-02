Tento produkt už nie je dostupný
550 W, kovové rameno
ProMix
0,5 l nádoba, sekací nástavec, metlička
1 rýchlosť
Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.
Ponorný mixér Daily Collection má štíhlu rukoväť, ktorá sadne presne do ruky.
Silný 550 W motor pre najtvrdšie prísady.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Michal89
02/10/2019
Česká republika
Vynikajíci
Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér