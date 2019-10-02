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  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
  • Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionPonorný mixér

HR1607/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo
Ponorný mixér Philips Daily Collection v sebe spája výkonný 550 W motor s jedinečne navrhnutým ponorným ramenom a nástavcom na sekanie a šľahanie. Vychutnajte si úžasne krémové polievky, nasekané bylinky a skvelú šľahačku. Príprava zdravých jedál ešte nikdy nebola taká jednoduchá!
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Pre dokonale rozmixované polievky a posekané bylinky

Jednoducho pripravené zdravé domáce jedlo

  • 550 W, kovové rameno

  • ProMix

  • 0,5 l nádoba, sekací nástavec, metlička

  • 1 rýchlosť

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.

Štíhla rukoväť presne do ruky

Štíhla rukoväť presne do ruky

Ponorný mixér Daily Collection má štíhlu rukoväť, ktorá sadne presne do ruky.

Silný 550 W motor

Silný 550 W motor

Silný 550 W motor pre najtvrdšie prísady.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Vynikajíci

Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

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