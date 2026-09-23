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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionPonorný mixér

HR1625/00

Viac výkonu pre jemnejšie výsledky

Ponorný mixér Philips v sebe spája výkon 650 W, technológiu mixovania ProMix a funkciu Turbo na dosiahnutie dokonalého rozmixovania aj tých najnáročnejších prísad. Vďaka kompaktnému nástavcu na sekanie a metličkám na šľahanie môžete pomocou neho tiež krájať cibuľu alebo vyrobiť šľahačku.

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650 W ponorný mixér ProMix s funkciou turbo

Viac výkonu pre jemnejšie výsledky

  • 650 W, kovové rameno

  • ProMix

  • 0,5 l nádoba, sekací nástavec, metlička

  • 2 rýchlosti mixovania, vrátane Turbo

0,5 l nádoba ponorného mixéra

0,5 l nádoba ponorného mixéra

S 0,5 l nádobou je možné odmerať presné množstvo prísad a tiež rýchlo pripraviť polievky, pyré či kokteily.

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Systém uvoľnenia 2 tlačidlami na jednoduché vybratie nástavca ponorného mixéra

Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.

Výkonný motor na optimálnu prípravu jedál

Výkonný motor na optimálnu prípravu jedál

S výkonným 650 W motorom dokážete rozmixovať takmer každú prísadu.

Technické špecifikácie

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