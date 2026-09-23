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HR1625/00
Viac výkonu pre jemnejšie výsledky
Ponorný mixér Philips v sebe spája výkon 650 W, technológiu mixovania ProMix a funkciu Turbo na dosiahnutie dokonalého rozmixovania aj tých najnáročnejších prísad. Vďaka kompaktnému nástavcu na sekanie a metličkám na šľahanie môžete pomocou neho tiež krájať cibuľu alebo vyrobiť šľahačku.
650 W, kovové rameno
ProMix
0,5 l nádoba, sekací nástavec, metlička
2 rýchlosti mixovania, vrátane Turbo
S 0,5 l nádobou je možné odmerať presné množstvo prísad a tiež rýchlo pripraviť polievky, pyré či kokteily.
Vďaka systému uvoľnenia 2 tlačidlami na ponornom mixéri Philips sa nástavec mixéra ľahko odpája, aby ste ho mohli jednoduchšie umyť.
S výkonným 650 W motorom dokážete rozmixovať takmer každú prísadu.
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