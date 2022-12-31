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HR1821/70
Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
Pomocou tohto odšťavovača Philips môžete ľahko pripraviť čerstvé a chutné šťavy. A vďaka svojim kompaktným rozmerom je jeho odkladanie hračkou.
220 W
0,5 l
Bielo-modrá
Odšťavovač Philips používa mikrosieťkový filter na získanie väčšieho množstva šťavy.
Vďaka mimoriadne kompaktnému dizajnu môžete zariadenie ľahko odložiť aj v malých priestoroch alebo skrinkách.
Plynule odšťavujte vďaka odnímateľnej 500 ml nádobe na dužinu.
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