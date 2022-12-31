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  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu
  • Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu

Tento produkt už nie je dostupný

Odšťavovač

HR1821/70

Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu

Pomocou tohto odšťavovača Philips môžete ľahko pripraviť čerstvé a chutné šťavy. A vďaka svojim kompaktným rozmerom je jeho odkladanie hračkou.

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Odšťavovač: jednoduché servírovanie, jednoduché odkladanie

Jednoduchá príprava doma vyrobeného džúsu

  • 220 W

  • 0,5 l

  • Bielo-modrá

Mikrosieťkový filter pre viac šťavy

Mikrosieťkový filter pre viac šťavy

Odšťavovač Philips používa mikrosieťkový filter na získanie väčšieho množstva šťavy.

Malý a kompaktný dizajn

Malý a kompaktný dizajn

Vďaka mimoriadne kompaktnému dizajnu môžete zariadenie ľahko odložiť aj v malých priestoroch alebo skrinkách.

Plynule odšťavujte vďaka odnímateľnej 500 ml nádobe na dužinu

Plynule odšťavujte vďaka odnímateľnej 500 ml nádobe na dužinu

Plynule odšťavujte vďaka odnímateľnej 500 ml nádobe na dužinu.

Technické špecifikácie

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