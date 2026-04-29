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Odšťavovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Odšťavovač

HR1821/70

Odšťavovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Juicer

  • PDF súbor, 868.4 kB
  • 10 March 2024

Pomocou tohto odšťavovača Philips môžete ľahko pripraviť čerstvé a chutné šťavy. A vďaka svojim kompaktným rozmerom je jeho odkladanie hračkou.

  • PDF súbor
  • 31 March 2024

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