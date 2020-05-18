Tento produkt už nie je dostupný
QuickClean
1,5 l, trubica veľkosti M
500 W
Systém proti odkvapkávaniu
Vďaka polovičnej veľkosti* odšťavovač nezaberie veľa priestoru. Môžete ho nechať na kuchynskej linke alebo ho jednoducho uložiť.
Môžete získať až 1,5 l šťavy naraz bez potreby vyprázdniť nádobu na dužinu.
S týmto odšťavovačom môžete použiť vlastný pohár (max. 12 cm vysoký). Položte ho priamo pod integrovaný výpustný otvor a môžete začať odšťavovať.
3.9
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
fíra
18/05/2020
Česká republika
lehký,rychlý,kvalitní
kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění
Výhody
malý,lehce přenosný
Nevýhody
hlučnější
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Dari
04/12/2016
България
Отлична!
Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Justme
10/11/2016
България
Повече от перфектна
Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
V porovnaní s odšťavovačom z radu Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73