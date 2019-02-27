Tento produkt už nie je dostupný
Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.
Všetko, čo očakávate od kvalitného odšťavovača – veľký objem získanej šťavy, čistenie do 1 minúty a kompaktný dizajn s polovičnou veľkosťou!* Doprajte si každý deň potešenie zo zdravého, doma pripraveného džúsu.
500 W
QuickClean
1,5 l
Funkcia Drip stop, lievik
Vďaka polovičnej veľkosti* odšťavovač nezaberie veľa priestoru. Môžete ho nechať na kuchynskej linke alebo ho jednoducho uložiť.
S týmto odšťavovačom môžete použiť vlastný pohár (max. 12 cm vysoký). Položte ho priamo pod integrovaný výpustný otvor a môžete začať odšťavovať.
Môžete získať až 1,5 l šťavy naraz bez potreby vyprázdniť nádobu na dužinu.
4.7
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Šmoulinka
27/02/2019
Česká republika
Jednoduchá příprava, snadná údržba, prostě fajn.
Jednoduchá příprava, snadná údržba, odšťavní všechno, třeba i brambory - a bramborová šťáva je velmi zdravá. Prostě naprostá spokojenost.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
fIFÍK
15/01/2018
Česká republika
s tímto produkten jsem velmi spokojen
ODŠŤAVŇOVAČ MÁ VELMI DOBRÝ VÝKON A RYCHLÉ ZPRACOVÁVÁNÍ MATERIÁLU K ODŠŤAVŇOVÁNÍ - ČIŠTĚNÍ ODŠTAVŇOVAČE TAKÉ NENÍ SLOŽITÉ S VÝROBKEM JSEM VELMI SPOKOJEN A JE DOBRÝM POMOCNÍKEM V DOMÁCNOSTI.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
Beer
08/01/2018
Česká republika
Jsme spokojení.
Vahali jsme jestli ho pořídit. A nakonec jsme radi ze jsme to udelali.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
V porovnaní s odšťavovačom z radu Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73