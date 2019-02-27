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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1837/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1837/00

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaOdšťavovač

HR1837/00

4.7

| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

Všetko, čo očakávate od kvalitného odšťavovača – veľký objem získanej šťavy, čistenie do 1 minúty a kompaktný dizajn s polovičnou veľkosťou!* Doprajte si každý deň potešenie zo zdravého, doma pripraveného džúsu.

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Univerzálny a kompaktný dizajn

Maximálne množstvo šťavy. Minimum neporiadku.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Funkcia Drip stop, lievik

Kompaktný odšťavovač vždy po ruke na kuchynskej linke

Kompaktný odšťavovač vždy po ruke na kuchynskej linke

Vďaka polovičnej veľkosti* odšťavovač nezaberie veľa priestoru. Môžete ho nechať na kuchynskej linke alebo ho jednoducho uložiť.

Odšťavujte priamo do pohára

Odšťavujte priamo do pohára

S týmto odšťavovačom môžete použiť vlastný pohár (max. 12 cm vysoký). Položte ho priamo pod integrovaný výpustný otvor a môžete začať odšťavovať.

Odšťaví až 1,5 l naraz

Odšťaví až 1,5 l naraz

Môžete získať až 1,5 l šťavy naraz bez potreby vyprázdniť nádobu na dužinu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jednoduchá příprava, snadná údržba, prostě fajn.

Jednoduchá příprava, snadná údržba, odšťavní všechno, třeba i brambory - a bramborová šťáva je velmi zdravá. Prostě naprostá spokojenost.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

15/01/2018

Česká republika

Česká republika

s tímto produkten jsem velmi spokojen

ODŠŤAVŇOVAČ MÁ VELMI DOBRÝ VÝKON A RYCHLÉ ZPRACOVÁVÁNÍ MATERIÁLU K ODŠŤAVŇOVÁNÍ - ČIŠTĚNÍ ODŠTAVŇOVAČE TAKÉ NENÍ SLOŽITÉ S VÝROBKEM JSEM VELMI SPOKOJEN A JE DOBRÝM POMOCNÍKEM V DOMÁCNOSTI.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

08/01/2018

Česká republika

Česká republika

Jsme spokojení.

Vahali jsme jestli ho pořídit. A nakonec jsme radi ze jsme to udelali.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s odšťavovačom z radu Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73