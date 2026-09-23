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HR1840/80
Kedykoľvek doma pripravené nápoje
300 W mixér a odšťavovač s 2 nastaveniami rýchlosti a pulzným režimom, funkciou QuickClean, vymeniteľnou jednotkou s nožmi a 1,5 l pohárom mixéra. Súčasťou je aj 0,7 l nádoba na džús.
300 W
1,5 l mixér
Bielo-žltá
Jedinečný filter s mikrosieťkou vyrobený z nehrdzavejúcej ocele vytlačí ovocie až do poslednej kvapky a dá vám tak viac šťavy.
Jednoducho môžete pripraviť akýkoľvek džús alebo koktail.
Rýchle spracovanie a čistenie.
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