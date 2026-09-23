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  • Kedykoľvek doma pripravené nápoje
  • Kedykoľvek doma pripravené nápoje
  • Kedykoľvek doma pripravené nápoje
  • Kedykoľvek doma pripravené nápoje
  • Kedykoľvek doma pripravené nápoje
  • Kedykoľvek doma pripravené nápoje

Tento produkt už nie je dostupný

Mixér a odšťavovač

HR1840/80

Kedykoľvek doma pripravené nápoje

300 W mixér a odšťavovač s 2 nastaveniami rýchlosti a pulzným režimom, funkciou QuickClean, vymeniteľnou jednotkou s nožmi a 1,5 l pohárom mixéra. Súčasťou je aj 0,7 l nádoba na džús.

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Vytvorte zdravé lahôdky a džúsy

Kedykoľvek doma pripravené nápoje

  • 300 W

  • 1,5 l mixér

  • Bielo-žltá

Získa pre vás viac džúsu vďaka mikrosieťkovému filtru

Jedinečný filter s mikrosieťkou vyrobený z nehrdzavejúcej ocele vytlačí ovocie až do poslednej kvapky a dá vám tak viac šťavy.

Odšťavovač a mixér typu všetko v jednom

Odšťavovač a mixér typu všetko v jednom

Jednoducho môžete pripraviť akýkoľvek džús alebo koktail.

2 rýchlosti a pulzný stupeň

2 rýchlosti a pulzný stupeň

Rýchle spracovanie a čistenie.

Technické špecifikácie

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