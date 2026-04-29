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Mixér a odšťavovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Mixér a odšťavovač

HR1840/80

Mixér a odšťavovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips

  • PDF súbor, 4.3 MB
  • 13 March 2026

300 W mixér a odšťavovač s 2 nastaveniami rýchlosti a pulzným režimom, funkciou QuickClean, vymeniteľnou jednotkou s nožmi a 1,5 l pohárom mixéra. Súčasťou je aj 0,7 l nádoba na džús.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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