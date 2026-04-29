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Mixér a odšťavovač
Tento produkt už nie je dostupný
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HR1840/80
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User Manual Philips
300 W mixér a odšťavovač s 2 nastaveniami rýchlosti a pulzným režimom, funkciou QuickClean, vymeniteľnou jednotkou s nožmi a 1,5 l pohárom mixéra. Súčasťou je aj 0,7 l nádoba na džús.
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