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HR1842
Kedykoľvek doma pripravené nápoje
300 W mixér a odšťavovač s 2 nastaveniami rýchlosti a pulzným stupňom, funkciou rýchleho čistenia QuickClean, vymeniteľnou jednotkou s nožmi, filtrom na ovocie a 1,5 l nádobou mixéra.
300 W
1,5 l mixér
s filtrom
Jedinečný filter s mikrosieťkou vyrobený z nehrdzavejúcej ocele vytlačí ovocie až do poslednej kvapky a dá vám tak viac šťavy.
Jednoducho môžete pripraviť akýkoľvek džús alebo koktail.
Rýchle spracovanie a čistenie.
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