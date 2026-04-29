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Mixér a odšťavovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Mixér a odšťavovač

HR1842

Mixér a odšťavovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

300 W mixér a odšťavovač s 2 nastaveniami rýchlosti a pulzným stupňom, funkciou rýchleho čistenia QuickClean, vymeniteľnou jednotkou s nožmi, filtrom na ovocie a 1,5 l nádobou mixéra.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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