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Mixér a odšťavovač
Tento produkt už nie je dostupný
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HR1842
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300 W mixér a odšťavovač s 2 nastaveniami rýchlosti a pulzným stupňom, funkciou rýchleho čistenia QuickClean, vymeniteľnou jednotkou s nožmi, filtrom na ovocie a 1,5 l nádobou mixéra.
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