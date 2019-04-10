Tento produkt už nie je dostupný
350 W
2 rýchlosti
Biela/strieborná farba
Mixér, nástavec na sekanie, mlynček
Plynule odšťavujte vďaka odnímateľnej 500 ml nádobe na dužinu
Pomocou rôznych nastavení mixujte pri rôznych rýchlostiach a na rôzne stupne.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Bazil73
10/04/2019
Україна
Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.
Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач