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  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
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Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionOdšťavovač, mixér, mlynček a nástavec na sekanie

HR1847/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha
Možnosti využitia tohto odšťavovača a mixéra Philips sú nekonečné. Pripravte čerstvé šťavy. Vyrábajte domáce krémové polievky, výživné kokteily a dokonca aj sójové mlieko. Pomeľte orechy a koreniny. Pripravuje šaláty, omáčky a kaše.
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Vytvorte zdravé krémy, džúsy a koreniny

Maximálne rozmanité funkcie, minimálna námaha

  • 350 W

  • 2 rýchlosti

  • Biela/strieborná farba

  • Mixér, nástavec na sekanie, mlynček

350 W odšťavovač s 2 nastaveniami rýchlosti pre mäkké aj tvrdé ovocie

350 W odšťavovač s 2 nastaveniami rýchlosti pre mäkké aj tvrdé ovocie

500 ml odnímateľná nádoba na dužinu

500 ml odnímateľná nádoba na dužinu

Plynule odšťavujte vďaka odnímateľnej 500 ml nádobe na dužinu

Niekoľko rýchlostí pre mäkké aj tvrdé prísady

Niekoľko rýchlostí pre mäkké aj tvrdé prísady

Pomocou rôznych nastavení mixujte pri rôznych rýchlostiach a na rôzne stupne.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.

Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

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