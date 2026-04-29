VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Viva Collection Odšťavovač, mixér, mlynček a nástavec na sekanie

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Viva CollectionOdšťavovač, mixér, mlynček a nástavec na sekanie

HR1847/00

Viva Collection Odšťavovač, mixér, mlynček a nástavec na sekanie

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

EU Declartion of Conformity

  • PDF súbor, 637.1 kB
  • 13 December 2024

User Manual Philips Viva Collection Juicer; Blender and Chopper

  • PDF súbor, 2.6 MB
  • 10 March 2024

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme