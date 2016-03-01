Tento produkt už nie je dostupný
HR1851/00
Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
S odšťavovačom Philips HR1851/00 s 500 W motorom a 2-rýchlostným ovládaním môžete ľahko pripraviť lahodný čerstvý džús z mäkkého alebo tvrdého ovocia a zeleniny.
500 W
1,5 l
Štandardná trubica
Jedinečný filter s mikrosieťkou vyrobený z nehrdzavejúcej ocele vytlačí ovocie až do poslednej kvapky a dá vám tak viac šťavy.
Vytlačte šťavu z tvrdého alebo mäkkého ovocia a zeleniny pomocou dvoch nastavení rýchlosti.
3.0
z 5
1
Recenzia
Brigita
01/03/2016
Hrvatska
Sok srednje gustoće - komplicirano čišćenje sokovnika
Prije svega je problem kod odabira sokovnika što nigdje u specifikaciji ne možete isčitati kako će biti gust sok. Rekla bih da to ovisi o otvorima na rotirajućem dijelu, ali možda ovisi i o snazi motora...ne znam. Sokovnik zadovoljava moj ukus što se tiče gustoće (srednje gust). Održavanje je srednje do teško komplicirano. Naime, morate odmah isprati sve dijelove i to ručno. Pranje u perilici vam neće pomoći. Nakon što sam usvojila brzo rastavljanje i pranje odmah nakon cijeđenja soka i počela ga upotrebljavati svakodnevno...otišla je ručica koja drži gornji dio sokovnika i sada čekam rezervni dio. I da još jedna stvar...bučan je za poludit.
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1851/00 Sokovnik
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1851/00 Sokovnik