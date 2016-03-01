VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia VivaOdšťavovač

HR1851/00

3

| (1) Recenzia

Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd

S odšťavovačom Philips HR1851/00 s 500 W motorom a 2-rýchlostným ovládaním môžete ľahko pripraviť lahodný čerstvý džús z mäkkého alebo tvrdého ovocia a zeleniny.

Zobraziť všetky výhody

Kompaktný odšťavovač pre jednoduché odkladanie

Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd

  • 500 W

  • 1,5 l

  • Štandardná trubica

Získa pre vás viac džúsu vďaka mikrosieťkovému filtru

Jedinečný filter s mikrosieťkou vyrobený z nehrdzavejúcej ocele vytlačí ovocie až do poslednej kvapky a dá vám tak viac šťavy.

Nepretržité odšťavovanie vďaka extra veľkej kapacite

Nepretržité odšťavovanie vďaka extra veľkej kapacite

Ovládanie pomocou 2 rýchlostí pre mäkké a tvrdé ovocie

Ovládanie pomocou 2 rýchlostí pre mäkké a tvrdé ovocie

Vytlačte šťavu z tvrdého alebo mäkkého ovocia a zeleniny pomocou dvoch nastavení rýchlosti.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.0

z 5

1

Recenzia

5
4
2
1

01/03/2016

Hrvatska

Hrvatska

Sok srednje gustoće - komplicirano čišćenje sokovnika

Prije svega je problem kod odabira sokovnika što nigdje u specifikaciji ne možete isčitati kako će biti gust sok. Rekla bih da to ovisi o otvorima na rotirajućem dijelu, ali možda ovisi i o snazi motora...ne znam. Sokovnik zadovoljava moj ukus što se tiče gustoće (srednje gust). Održavanje je srednje do teško komplicirano. Naime, morate odmah isprati sve dijelove i to ručno. Pranje u perilici vam neće pomoći. Nakon što sam usvojila brzo rastavljanje i pranje odmah nakon cijeđenja soka i počela ga upotrebljavati svakodnevno...otišla je ručica koja drži gornji dio sokovnika i sada čekam rezervni dio. I da još jedna stvar...bučan je za poludit.

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1851/00 Sokovnik

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR1851/00 Sokovnik

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky